新北市新店警分局於今（11）日上午舉行2020年警察節慶祝大會暨表揚績優員警。（新店警分局提供）

新北市新店警分局於今（11）日上午舉行2020年警察節慶祝大會暨表揚績優員警。（新店警分局提供）

一年一度6月15日警察節即將到來，新店警分局為慶祝警察節並鼓勵平日表現績優的員警，於今（11）日上午舉行2020年警察節慶祝大會暨表揚績優員警，受獎人員包括服務30年資深績優人員29人、2020年績優警勤區2人，各單位績優員警58人，合計89人受獎。

新店警分局邀請新店、深坑、坪林、烏來及石碇區等5區區長、轄區立委、議員、協勤民力幹部、新店警友辦事處幹部及地方各界共襄盛舉；另外新店分局也針對因公生病請長期病假休養的同仁進行慰問，表達分局關懷之意；活動結束後，新店分局也於下午特別安排由視障關懷基金會的專業按摩師傅，來為平時辛勞工作的員警按摩舒壓。

新店警分局長劉炯炫表示，非常感謝分局同仁平時對於維護轄內治安與交通的付出，以及新店警友辦事處與各警友站的支持鼓勵；地方民眾的支持，就是警察最強力的後盾，期許大家共同為社會治安一起努力打拼。

(中時 )