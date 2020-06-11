文化部推出的藝文紓困2.0昨(10)日為最後申請截止日。文化部長李永得今(11)日出席藝Fun券說明會時，也向外界報告，藝文紓困1.0目前已處理95％，剩幾百份尚待處理，而藝文紓困2.0也正不停歇的審查中。

李永得表示，藝文紓困2.0共計收到1萬6千多件申請，因在申請期間，文化部採「隨到隨審」，所以目前已審查近70％，「因藝文紓困2.0比1.0多一個步驟，會比審查1.0時多一些時間，我們要檢查是否與勞動部、農委會、交通部是否會有重複，確定沒有重複才會核定，這部分會比1.0大約多1天時間處理。」

李永得也肯定團隊的辛勞，「目前審查藝文紓困2.0非常順利，同仁每天都在處理，假日都在加班，非常非常辛苦。」

藝文紓困2.0於今年5月4日起受理申請至昨日。無論是否申請過第一次公告的「各類型藝文事業及自然人減輕營運衝擊補助」（簡稱「藝文紓困1.0」），都可申請2.0版補助。

藝文紓困2.0分為兩項補助方案，針對的疫情影響期間為4月到6月，第一項是「各類型藝文事業及自然人減輕營運衝擊補助」，第二項則是針對員工人數較多、大型且受衝擊嚴重的藝文事業，推出的「藝文艱困事業員工薪資及營運補助」。

(中時 )