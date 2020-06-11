邢昭林、梁潔《你是我的命中注定》三度同框演情侶 梁潔：還是會怦然心動。（WeTV提供）

WeTV《你是我的命中注定》由演出《楚喬傳》爆紅的邢昭林、梁潔主演霸氣總裁與便利貼女孩，這是他們繼古裝劇《雙世寵妃》後，再次同框演出情侶檔，邢昭林透露，就怕演成老夫老妻的感覺，梁潔則說，「再次見面，還是會怦然心動」，甜翻網友。邢昭林形容該角個性跟他挺像，又說這種霸氣總裁男人只會活在電視劇裡，「生活中找不到這樣的好男人，除了我以外」，戲外也展現超有自信的一面。

邢昭林在《你是我的命中注定》糾結在女友安娜（傅菁飾）與陳嘉欣（梁潔飾）之間，網友直說，他明明就喜歡女友安娜，為什麼又要對陳嘉欣好？該劇已經逼近4億點擊，有大多的網友透過彈幕大罵邢昭林是渣男，就連官方也吐槽他渣，他親上微博坦言，「看到彈幕都在聲討渣男，我就放心啦！」並預告：「別急，馬上就要風水輪流轉！虐妻一時爽，追妻火葬場！」

網友還整理渣男語錄，只見邢昭林對梁潔說，「你是一個好姑娘，我不想虧了你。」台詞唸到一半，邢昭林就直呼自己太渣了！認為該角不果斷，「要是我就會果斷一點！」劇中，邢昭林還不斷催眠自己對梁潔的照顧是親情，對女方半點意思都沒有，殊不知已經漸漸愛上了對方。

其實邢昭林私底下個性也超霸氣，談及若是女朋友在兩支口紅裡無法抉擇時，邢昭林會選擇全都買，他解釋，女朋友要是喜歡把口紅店買給她都行，「既然喜歡就不要挑，喜歡就用，不喜歡擺在旁邊看也行」，霸道寵溺宛一如劇中角色行徑。再問他若和女朋友走在街上，女友問「我和剛剛哪個女生誰漂亮？」邢昭林說他會回對方漂亮，他自招，無論是對女朋友，或是自己在乎的朋友，他都喜歡拿刀戳人家，自封「刀神」，有著毒舌屬性。

(中時 )