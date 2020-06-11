新北市中和警分局錦和派出所警員謝易倫5月11日見民眾慌張跑進派出所表示機車沒油，且忘記攜帶皮包，進派出所請求幫忙，員警義不容辭自掏腰包拿出100元救援該民女子，解決機車沒油無法返家的燃眉之急。

謝易倫見一名女子慌張進入派出所，經員警耐心瞭解後，才發現年約20多歲女子，因當天皮包忘記帶出門，導致身上沒有任何卡片及現金，又突然被公司從桃園派到台北處理事情，女子隻身騎車北上，到台北時才發現油錶已持續閃爍，雖已完成公司交代任務，但剩下的油量一定無法返家，在途中正好經過錦和派出所，鼓起勇氣進派出所尋求員警幫忙。

最後女子原想用手機網路轉帳歸還，認為「有借有還，不應該欠人家」，謝員表示「沒關係，這100元趕緊拿去救急吧！」女子對謝員的貼心舉動深感窩心，一再表達謝意，事後女子將整段事情經過於臉書社團「告白警察」上貼文，表揚警員熱心助人事蹟，認為現代社會人與人之間互動越趨冷漠，能有這樣暖心警察著實備感窩心。

(中時 )