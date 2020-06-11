涉入20年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，前後遭判9次死刑、死刑定讞，一路堅稱清白，終盼來無罪定讞，然而，謝志宏也已從年輕小夥子變中年大叔；「7262天的冤之涯，猶如昨日，空白這麼久的日子，這個代價對我們一家人，真的很傷！」無罪定讞沒有外人想像的開心，他滿是苦澀與遺憾，「沒能跟已逝父親分享無罪的消息，是我最大的遺憾。」

去年3月獲台南高分院裁准再審後獲釋，謝志宏4月初就透過教會介紹到台南市一家汽車材料公司從事送貨工作，老闆知道他的「故事」，只問「你是不是真的要做事？」他就被雇用了，1年多來，他自己賺錢買手機、電腦、機車，從歸零人生，開始慢慢累積本錢，每月還固定給媽媽1萬元家用，「這是我唯一能為她做的。」

然而，金錢能買到手機、電腦等跟世界接軌的物品，跟世界脫節20年的空白卻難以彌補；重獲自由1年多，他坦言，至今仍在適應這個陌生的社會。

一開始，最不能接受的竟是媽媽變好老，不復記憶中20年前的模樣，「我問自己，錯過了多少陪她吃飯的時光，我還能陪她多久？」漫長冤獄，母子失去共處的時光，「我很想很想跟那些人說：你們為了升官，將自己良心蓋上而汙掉了我的人生、我的未來、我的親情、我的生命，甚至我的愛情。」

他說，自己不再青春也沒有本錢談情說愛，說不孤單是騙人，但他不敢奢求，因為，虧欠家人太多。他尤其感謝同母異父的哥哥，為了幫他找到真相，身兼三職，從天亮工作到晚上，除了支付律師費，還要扛起家庭正常運作跟照顧中風父親，「砸鍋賣鐵只求真相大白」，因此，他一有工作能力，賺來的錢扣除開銷，全都給哥哥保管，「希望早日讓哥哥享清福。」

他也正打算明年回到父親祖籍大陸廣西，他說，爸爸當年隨國民政府來台，生前一直盼著帶他認祖歸宗，卻苦無機會盼到，這是他能為爸爸完成的心願。

謝志宏提起當年命案說，最後悔當下沒報警，人生就此重重摔了一跤，「可能我太憨，但也應驗天公疼憨人，才有這麼多人幫我。」走過死刑後重生，他每周工作6天、周日到教會，「昔日一起混的朋友頻繁相找」，但他深諳走到這一步不易，一律避不見面，「人生禁不起再有萬一...」

(中時 )