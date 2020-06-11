吳佳晏（中）高捧冠軍盃，和爸媽分享喜悅。（大會提供）

女子高爾夫TLPGA台巡賽在新冠肺炎疫情之後，終於迎接暌違5個月的第一場比賽：2020南寶TLPGA傳承賽，這也是女子好手吳佳晏轉為職業球員後第一戰，經過三度延長她氣走對手陳思涵，拿到職業生涯第一座冠軍。

這場傳承賽進行兩回合，36洞打完吳佳晏和陳思涵以總計138桿不相上下，經過三度延長賽，年僅16歲的吳佳晏收穫轉戰職業後首座冠軍。

吳佳晏表示，因為前面打得不好，對於冠軍沒抱什麼希望，直到繳卡之後才發現要打延長賽，然後又在延長賽中勝出，覺得自己相當幸運。至於兩個回合表現落差大，吳佳晏說主要是第一天精神比較集中，第二回合有點放鬆，因而出現失誤，直到最後才找回節奏，能夠在轉入職業之後的第一場比賽就拿下冠軍，她覺得意義重大，也體認到職業選手實力堅強，自己往後必須更認真，才有辦法維持好成績。

這場比賽同時也舉辦2020年TLPGA第二次入會測驗，共有4位業餘選手在內的10名選手報名，經過三回合54洞的考驗，洪玉霖、楊亞賓、丁子云、涂郡庭和劉芃姍5位選手過關，成為TLPGA新會員。

(中時 )