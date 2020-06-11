第3期工程自大慶車站以南，由環中路銜接至國光路，橫跨西、南區及烏日區3個行政區，全長約4.7公里，11日正式啟用。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市「綠空廊道軸線計畫」北段（國光路到進德路）11日動工，地方中央合力投入4億6700萬元，預計年底完工，並改善2．9公里人行徒步空間，未來民眾可從空中綠廊步行至台中公園；另第3期綠廊自大慶車站以南，由環中路銜接至國光路，橫跨西、南區及烏日區3個行政區，全長約4.7公里已完工，正式啟用。

市長盧秀燕表示，北段綠廊計畫除延續第1期南段（國光路到互助街）工程，串聯帝國製糖廠星泉湖、台中文創園區等景點，重塑百年鐵道都市意象，打造友善人文休憩空間，搭配大智路打通及周邊環境整治，舊城區風華再現。

都發局長黃文彬說，將增加0．75公頃綠地、雙十路新增5處庇護島讓民眾過馬路更方便、提供344格機車停車位，並改善2．9公里人行徒步空間，民眾可悠遊於舊車站鐵路路堤的空中綠廊、地面及水岸空間。

建設局長陳大田指出，北段雙十路與南京路人行道改善工程，工程費用約1億900萬元，增設照明、人行道等，規劃採用管式混凝土結構，讓水與空氣穿過透水鋪面，藉由大氣中涵養的水分調節溫度，減緩熱島效應，是「會呼吸的人行道」。

建設局長陳大田表示，第1期南段鐵道及第3期「鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫」工程已完工，自大慶車站以南，由環中路銜接至國光路，全長約4．7公里，工程費約1億3930萬元，可串聯原市區環狀翡翠項鍊園道綠地。

盧秀燕說，台中鐵路高架化後，市府規劃「綠空廊道軸線計畫」，將原有鐵道空間採簡易綠美化、打造自行車綠廊，北起豐原車站、南至大慶車站，包括，自行車道、人行道及街角運動廣場等設計，民眾可安心享受休閒活動及運動空間，無須擔心人車相撞問題。

(中時 )