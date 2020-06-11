現年81歲的國家文藝獎得主曾道雄，回歸50年前到西班牙留學的原點，遵守對作曲家法雅胞妹的承諾，在台推出法雅作品《迷靈之戀／短促的人生》，搬演吉普賽女子被亡靈糾纏不休，無法找到幸福，以及竟有人，為了愛人而心碎到死的故事。

法雅是西班牙最具代表性的作曲家，他的作品有鮮明的西班牙民族特色，卻又獨樹一格，曾道雄表示，年輕時一心嚮往到西班牙留學，是帶著對法雅的敬意。

1969年，他到西班牙南部安達魯西亞，先到加的斯大教堂地下的法雅墳墓，「我去憑弔我景仰的大師，輾轉到酒城赫雷斯，沒想到有機會遇見法雅的妹妹。」

曾道雄表示，當時他到旅遊中心詢問法雅的家在哪裡，後來輾轉問到一間鐘錶店，和法雅是遠房親戚，再間接找到法雅胞妹的家，「當時她已經80多歲了，年紀很大，原本我獲得周邊人的回覆是不方便見面，後來我把那時寫的《法雅傳》給他們看，他們家族的人思考了很久，才讓年事已高的她和我見面，我承諾她，總有天要在台灣演出他哥哥法雅的作品。」

《迷靈之戀／短促的人生》分別是法雅的舞劇和歌劇作品，前者描述一段跨越陰陽兩界的奇幻戀情，一名吉普賽女孩，曾有段不情願的婚姻，丈夫習慣吃喝玩樂，但她仍謹守婚約。丈夫死後，她愛上了一個好男人，但丈夫的亡靈卻老是回來糾纏。後者故事描述一名吉普賽女孩，因門當互不對而被戀人拋棄，最後心碎而死。

在迷靈之戀劇中飾演女主角的舞者薛喻鮮，畢業於西班牙馬德里皇家舞蹈學院，她表示，這兩部作品的劇情起伏很大，「是有點不符合邏輯的瘋狂愛情，但充滿張力。」

薛喻鮮表示，特別的是，西班牙舞蹈首重外放的熱情，「不過迷靈之戀的女主角不一樣，必須要以柔性的方式，表現熱情，是不一樣的挑戰。」

(中時 )