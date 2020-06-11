槍砲彈藥刀械管制條例修正案將於12日生效，將極易改造成具有殺傷力的「操作槍」全面納管並提高罰鍰，為保障修法前已持有操作槍民眾之權益，警政署表示，該條例修正生效之日起 6 個月內(今年 12 月 11 日前)，開放民眾報備持有或自願繳銷，呼籲民眾儘速於期限內辦理，以維護本身權益。

警政署表示，修法前已持有操作槍之民眾，可於 6 月 12 日至今年 12 月 11 日間，僅需攜帶操作槍及相關身分證明文件至戶籍所在地之警察局或警察分局辦理報備持有或自願繳銷，並當場填寫相關表格，待警察機關完成鑑驗及發照後，即可持續合法持有操作槍。如未能於期限內完成報備程序，依新修正之槍砲彈藥刀械管制條例，違法持有者最高可處罰鍰 20 萬元，請民眾切勿以身試法。

警政署表示，操作槍全面納管，是以源頭斷根方式杜絕改造槍支來源，警察機關將持續全面檢肅非法槍支，以維護社會治安及保障民眾生命財產安全。

(中時 )