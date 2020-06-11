韓國瑜今（11）日傍晚在高雄鳳山行政中心草地音樂會上告別演說，敘述他的心境有如「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」，此句詩引自清末維新派「戊戌六君子」譚嗣同在獄中等待行刑時所做的七言絕句，全首詩為「望門投止思張儉，忍死須臾待杜根。我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙。」「向天笑」為「英雄的笑，也是冷峻的笑、輕蔑的笑，還是輕鬆的笑、快慰的笑！」

前2句運用「張儉」和「杜根」的典故，揭露對手的狠毒，也表達了對維新派人士的思念和期待。後2句抒發譚嗣同大義凜然，視死如歸的雄心壯志。整首詩風格悲壯中帶有雄健。

整首詩大意為：逃亡生活是如此緊張，希望康有為、梁啟超能像張儉一樣受到人們的保護。也希望戰友們能如杜根一樣，等待時機完成變法維新的大業。我橫刀從容就義，仰天大笑，因為去者和留者肝膽相照、光明磊落，有如崑崙山一樣的雄偉氣魄。

張儉：東漢末年高平人，因彈劾宦官侯覽，被反誣結黨，被迫逃亡，在逃亡中凡接納其投宿的人家，均不畏牽連，樂於接待。事見《後漢書張儉傳》。

杜根：東漢末年定陵人，漢安帝時鄧太后攝政、宦官專權，其上書要求太后還政，太后大怒，命人以袋裝之而摔死，行刑者慕杜根為人，不用力，欲待其出宮而釋之。太后疑，派人查之，見杜根眼中生蛆，乃信其死。杜根終得以脫。事見《後漢書杜根傳》。

光緒24年（1898）戊戌年，光緒皇帝實行變法，8月，譚嗣同奉詔進京，參預新政。9月中旬，慈禧太后發動政變，囚禁光緒帝，並開始大肆捕殺維新黨人。康有為、梁啟超避往海外，譚嗣同決心留下來營救光緒帝。9月下旬，他與楊深秀、劉光第、康廣仁、楊銳、林旭等五人同時被捕。這首詩即是他在獄中所作。

根據專家對此首詩的鑑賞為氣勢宏大，面對人頭落地的現實，詩人沒有顫慄，沒有悲傷，有的只是人格上的凜然難犯，心靈上的無比坦然；從容不迫，昂首向天，臨危不懼，縱聲大笑。這笑，既是強者的笑、英雄的笑，也是冷峻的笑、輕蔑的笑！

(中時電子報)