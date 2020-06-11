健保署近日公告8類特材上限金額，避免民眾花冤枉錢，此舉引發醫界反彈，憂將影響醫材市場及民眾的醫療品質。衛福部長陳時中今緊急出面表示，這項政策歷經1年半才討論出來，考量的重點包括上限合理不合理，以及功能的分類，並非空泛的政策，醫界若有疑慮，可就個案提出討論。

健保署訂定上限的特材有8類，分別是「人工水晶體」、「特殊材質生物組織心臟瓣膜」、「治療淺股動脈狹窄之途要裝置」、「冠狀動脈塗藥支架」、「特殊功能人工心律調節器」、「治療複雜性心臟不整脈消融導管」、「特殊材質人工髖關節」及「調控式腦室腹腔引流系統」。

私立醫療院所協會昨指出，這項政策恐影響醫療院所導入高品質醫材及投入設備環境資源的意願，收費天花板也將直接影響醫材市場的研發、製造、進口，讓有負擔能力民眾失去選擇權，看似幫民眾省錢，卻犧牲了使用的醫材品質。

陳時中今親上火線表示，先前已邀請專家學者就此政策進行討論，耗時1年半後才決定要訂出這8類特材的上限，並非空泛的想法。訂定政策時，政府考量的有2點，第1是上限合不合理，第2是功能分類公不公平，舉例來說，假如一個10萬塊的特材若訂定上限在2萬就不合理，功能高的和功能低的分在一起也會造成排擠現象，也會不合理。

陳時中表示，各界有理念上的爭論很好，這項政策也不是今天宣布了，明天就要做，有些醫學會、團體會有疑慮，可能是當初沒有參與到討論，這幾天健保署將邀集各界進行溝通。若有疑惑，可就個案提出說明，例如人工水晶體有好幾個廠牌，若收費標準必須高於健保規定，可說明具體的原因，不管是新、舊特材都可進行階段性調整。

(中時 )