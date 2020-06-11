蔡政府4年前上任力推新南向，而台灣5月出口統計打臉蔡政府，對陸出口刷新歷年同月紀錄，前5個月出口占比41.5％創近10年新高，反觀東協不進則退只剩14.1％。國民黨立委李貴敏對此表示，兩岸關係持續緊張，幾乎成一攤死水，幾乎預告民進黨吹了多年的「新南向」已出現潰敗趨勢；在疫情過後，台灣對大陸經貿依存度的增加，也代表政府不能再對兩岸經貿互動問題視而不見。

「這個警訊不是今天才出現！」李貴敏說，早在今年2月，她就透過不斷質詢、發文提醒政府這個問題。因為當時已清楚地看到，因疫情肆虐邊境管制，台灣企業只能靠庫存應急。她一再提醒政府產業斷鏈危機迫在眉睫，但民進黨的官員卻置之不理，還輕忽的説「斷鏈」用「補鏈」和「第三地代工」就可以解決了。

至於行政機關所稱「擴大台商回台」與「加速新南向移轉」方案，李貴敏指出，她在今年2月也戳破這些空談。因為產業界都很清楚，以現今兩岸間依存度，尚無法脫離大陸相關產業鏈。因為台商在大陸投資生產，供應鏈一部分仰賴當地企業，一部分仰賴台灣供應；就算回台投資生產，供應鏈還是部份須自大陸進口，根本無法解決供應鏈斷鏈問題。

李貴敏說，其他國家也是一樣，以韓國三星為例，對外關閉了在大陸的最後手機生產線，改布局在越南、印度，但越南生產所需電子零組件30％還是由大陸供應，而無法脫離大陸。

「新南向，根本不是萬靈丹！」，李貴敏強調，反而在疫情過後，台灣對大陸經貿依存度的增加，也代表政府不能再對兩岸經貿互動問題視而不見。

李貴敏提醒，畢竟國際經濟更不會完全按照政治邏輯運轉。從各種跡象都明顯指出，台灣經濟發展無法自絕於大陸之外。何況，台灣超過六成生產來自台商，台商有超過九成在大陸生產，想要全盤與大陸經濟脫鉤，形同自殘，只會造成更嚴重的困境甚至失業問題，我們的官員想明白了嗎？

(中時 )