近年來民眾的健康意識抬頭，大家都開始體認到身體健康的重要，超前部署補充保健食品逐漸成為追求健康人生的一部分，舉凡維他命、益生菌、魚油、葉黃素等營養品都成為民眾熟悉的日常。而來自南美秘魯的「印加果油」因富含Omega-3、6、9不飽和脂肪酸，除了被美國FDA認定可預防心血管疾病，後續更進而被使用者發現對體重控制、維持體態也有幫助，因此近幾年成為台灣愛美民眾瘋買的保健食品之一。

大家都知道多攝取鯖魚、鮭魚、堅果、印加果油這類富含Omega-3的食物，可以幫助預防三高及心血管疾病。其中，印加果油以92%高過其他食物的Omega3含量成功打響健康名號。郭沛潔醫師指出，台灣外食族多，常常會吃到許多不好的油脂、炸物、與各種加工食品，這裡面都含有許多「壞油」（飽和脂肪酸），導致身體囤積過多的廢物與垃圾，造成身體的負擔。而攝取印加果油，透過好油排壞油的原理，可以幫忙把「壞油」排出身體，形成好的新陳代謝，除了保持健康，也能維持體態，所以受到許多愛美女性的喜愛，知名藝人趙心妍就是其中之一。

除了Omega-3、6、9外，印加果油還富含維他命E，因此能滋潤肌膚，對需要減重的人而言，除了吃好油有助體內壞油脂的新陳代謝，也能同時改善膚質。而印加果油產品眾多，究竟該怎麼選才是正確的？郭沛潔醫師建議，最好能選擇純度100%的產品，較能保障效果。目前市面上充斥著許多印加果油的相關產品，但消費者需要留意，成分是否單純無其他添加物，要真正是100%天然印加果油，才能達到有效的「好油排壞油」。而只要是純天然100%萃取的印加果油，就算是孕婦都能安心食用。最後還是提醒大家，購買任何保健品前要認明純度品質有保證的產品，食用前如有疑問，也可諮詢醫師意見，才能安心追求健康，不用擔心白花冤枉錢。

印加果油產品眾多，究竟該怎麼選才是正確的？郭沛潔醫師建議，最好能選擇純度100%的產品，較能保障效果。（圖／郭沛潔醫師提供）

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(中時電子報)