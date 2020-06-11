振興三倍券推出後，文化部再推600元藝Fun券，專為藝文活動使用，國家表演藝術中心（以下簡稱國表藝中心）表示，另外再加碼200元商店紙本抵用券，可在國表藝中心轄下三館，包括國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心的商店與停車場 或加入會員的會費使用。

國表藝中心的200元商店紙本抵用券的領取方式是，在兩廳院售票系統使用600元藝Fun券消費， 每使用一次就 可以領取一份200元商店紙本抵用券，每場館限換一次。面額為4張50元，使用上不找零。

例如：在兩廳院售票系統使用藝Fun券，買一張300元票券，在國家兩廳院櫃台可兌換一份200元商店紙本抵用券；下次再繼續在兩廳院售票系統使用藝Fun券，買一張300元票券，可再到台中國家歌劇院櫃台兌換一份200元商店紙本抵用券。

200元商店紙本的抵用範圍，包括國表藝中心轄下三館的各大商店、停車場，並可與原有的會員折扣同時使用，申辦場館會員可折抵入會費。

此外，台中國家歌劇院另外提出，不使用振興券、藝Fun券或200元商店紙本抵用券，都可使用的優惠，包括自7月15日至12月31日，在歌劇院駐店、NTT紀念品店當日消費累積滿額500元，可兌換歌劇院VVG的50元抵用券一張，限量5000張。當日消費累計滿1000元，贈送歌劇院2021年曆，限量500本。

(中時 )