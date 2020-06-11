高雄市長韓國瑜今下午在「真愛高雄，珍重再見」活動中，面對群眾談話強調市府團隊十分優秀與努力，但為優秀團隊竟被罷免感到不平與不捨。他質疑這種製造仇恨與對立的「民主」是「暴政」，但也強調不接受任何職務。以下是他談話全文：

謝謝所有各位親愛的好朋友，謝謝我最敬佩、最辛苦、勞苦功高，我們高雄市政府的團隊，也要感念我們在天之靈的許崑源議長，各位親愛的好朋友，辛苦大家在這裡久等了，有些朋友昨天晚上就已經來到這裡，只為了能跟我們說一聲再見，等了一個晚上，非常非常的感謝大家，我們…謝謝，謝謝大家，我們的團隊即將卸下市政府的職務，離開這裡，謝謝你們讓我們有機會在此相聚一場，更謝謝你們這麼多的好朋友，今天特別來這裡為我們相送一程。

古時周武王有亂臣10人，同心同德，能敵紂王億兆的夷人。我不敢自比周武王，但是我敢說，我們這個市府的團隊，裡面的首長，個個都有經世濟民的才華，而且，我們同心同德，我們都抱持著奉獻社會的真心誠意，有所不為的道德自律。今天大家共聚在此，臨別在即，請容我最後一次以市長身分謝謝他們，謝謝市府團隊。

謝謝這一群讓我感到驕傲與不捨的市府團隊，謝謝他們願意放下原本舒適的生活來到熱情的高雄，謝謝他們離家背景放棄高薪，一起來為高雄市民打拼，他們不是為了做官，是為了做事，怎麼謝也謝也不夠。這1年5個月來，他們每一件事都做得比以前好，但是雜志民調排名卻都是吊車尾，這些我知道，都是因為我的關係，所以一定要為他們討個公道。他們是最辛苦卻被唱衰，是最認真的模範公僕。

韓國瑜也一一感謝現任的市政團隊各部會首長。

我也想謝謝之前曾經陪我們篳路藍縷、一起走過好多風雨、但因為公私因素而離開崗位的前任局處首長們；更謝謝每一位認真做事、任勞任怨的高雄市政府同仁，同時，我也要謝謝我們高雄市議會國民黨黨團，與無黨團結聯盟黨團對我的支持。謝謝各位這段日子的付出與辛勞，我會永遠記得您們。您們的辛苦和成績，高雄市民會記得、歷史會記得。

離開高雄，對我個人而言，雖有萬般不捨，也有一些遺憾，我獻上和滿滿的祝福，我沒有怨尤、心中坦蕩。因為我知道我是為何而戰，我和團隊是為了什麼樣的價值、理想和願景而奮鬥努力，我現在的心境有這樣的表述，「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」。

這幾天我實在有點難以平靜，因為高市議長許崑源的辭世，但更讓我痛心不解的是網路上那些對許議長惡毒的詆毀、幸災樂禍的發文和留言，如果台灣的民主，只因為政黨不同，就可以這樣殘忍地對待一個逝去的生命，失去人性、失去做人最基本的溫柔與慈悲，那這樣的民主有什麼值得追求、能夠依靠的？

當貪腐不是罪惡、犯法可以原諒，當我們真心相信、全力捍衛的法律和道德可以因為政黨的不同而有所妥協，我們這幾十年在民主自由的道路上所爭取和等待的究竟是什麼？當社會不在乎政府負債、不在乎官員貪汙、不在乎國家經濟與安全、甚至不在乎是非黑白，只要顏色正確、言語嗆辣、官網圖文並茂，仇恨對立和黨同伐異居然都可以是被允許。但仇恨對立和黨同伐異所培養出來的民意，到底是民主、還是猛獸？民主如此珍的貴難得，民主所創造和成就的應該是良善與與諧、而不是仇恨與對立。仇恨跟對立所創造出來和產生的「民主」，是披著民主外衣的暴政。

對於千千萬萬支持國瑜的好朋友，我在此再次表達對各位深切的敬意、謝意與歉意。我依然心繫高雄，我依然心懷社稷，我依然心存正氣。我要跟大家報告，目前我不會接受任何邀請或職務，也不會參與或組織任何形式的活動。請容許在這風雨如晦的時刻，念天地之悠悠，獨愴然而涕下。

謝謝你們，你們每一雙手的託付、每一雙眼睛的期盼，我會謹記在心，不敢忘記。在我們有限的時間裡，市府團隊都全力以赴，不敢辜負大家。謝謝你們這一路的溫暖與支持，請讓我和我的市府團隊最後一次深深一鞠躬，說出對各位的感謝。

(中時電子報)