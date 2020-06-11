高雄市長韓國瑜被罷免後，市長即將補選。資深媒體人黃暐瀚舉「三國時代」為例指出，藍白此刻都「太弱了」，兩弱面對一強，只有抱團取暖，才有生機。市長補選，藍營不需派人，就讓民眾黨推人練兵，藍白不一定要合作，但藍白此刻沒本錢當敵人。他甚至認為，只有民眾黨越壯大，藍營未來受到的攻擊才會越少。

黃暐瀚在臉書貼文表示，2020年1月，總統蔡英文817萬票橫掃連任；2020年6月，韓國瑜在高雄被93萬票罷免下台。此刻的國民黨，就像當年的東吳，隔江自保，岌岌可危。

黃暐瀚舉例表示︰台灣目前政壇狀況，很像三國時代孫劉合作抗曹。周瑜「賠了夫人又折兵」，被諸葛亮用計，佔據了荊州。周瑜氣到吐血，力主「伐劉」討回荊州，但魯肅反對。理由很簡單：「孫劉合作、方可抗曹」。兩弱面對一強，只有抱團取暖，才有生機。

黃暐瀚指出，有些國民黨議員、立委和黨內幹部，反對高雄補選「不提名」，因「國民黨不提，萬一民眾黨提了，那不是我消敵長？萬一民眾黨壯大了，2022廣提議員，甚至2024參選總統，國民黨該怎麼辦？其實只有民眾黨越壯大，藍營未來受到的攻擊，才會越少。對民進黨而言，藍白此刻都「太弱了」，得分散被攻擊的力道與強度，才能苟活。把次要的敵人拉抬起來，變成「敵人的眼中敵人」，此刻滿身是傷的藍軍，才有機會喘氣休息，也就是說，藍白合作、才有生機。

黃暐瀚強調，高雄藍營根本不需派人補選，就讓民眾黨推人練兵，藍營可休養生息。藍白雖不一定要合作，但藍白此刻並沒本錢當敵人。唯有讓劉備壯大，偏安益州，天下三分之勢，才能真的成形。

網友說：「我也覺得，國民黨這次補選，就放棄了，不要又在那和稀泥了。」、「哇！國文不錯，歷史有研究。不錯，此時此刻，養精蓄銳是最好的療養，君子復仇3年不晚。」不過也有人認為，「我認為國民黨不該放棄這次的補選，應該推出年輕人，讓年輕人有磨練機會。」

(中時電子報)