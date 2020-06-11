聯強國際集團旗下通達智能運籌公司總經理林憲群表示，預計到宅服務量下半年可望急速擴張，服務量將較去年同期成長達5成。因此，通達亦將在全台擴大招募宅服工程師，員額目標將增加5成。

通達智能運籌11日宣布，正式全面更換新制服。此次推出的第三代制服，以深藍色高圓領T-Shirt為底，搭配亮藍色工作背心，兼顧功能性與舒適性，可滿足內外勤不同工作性質員工的穿著需求，並體現聯強國際集團「穩重、優雅、活潑」的企業精神。

通達智能運籌原為聯強國際集團運籌事業單位，看準運籌服務在產業鏈的龐大需求，於2016年正式獨立，業務範疇涵蓋專業配送、智慧倉儲、快速維修、技術服務與到宅服務等五大服務，為亞太最專業的第三方運籌服務供應商，集團外營收已接近6成。

林憲群表示，過去聯強國際集團最知名的制服是黑白條紋衫，經過十多年來改版，今年正式推出第三代新制服。

尤其近幾年低調拓展到宅服務業務，通達細膩拆解每一個服務環節，從進到客戶家中的服裝儀容、工具治具、施工後清潔等細節，成功吸引諸如安麗、Bosch、FUJI、HP、Sharp、Samsung等頂級品牌的青睞，累計全台到宅服務量突破70萬戶，平均每天服務超過600戶家庭。

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