台灣之星10日宣布，將成為味全龍發展智慧球場的重要策略夥伴，台灣之星將著手球場5G相關建設規劃。

負責味全龍球團營運管理的龍來球場公司已正式取得台北市立天母棒球場OT案最優申請人，預計今年10月進駐。

隨著台灣5G開台時間逐漸靠近，相關應用也如雨後春筍般紛紛出籠，面對新時代的潛力與機會，台灣之星積極結盟各垂直領域策略夥伴，展開多元應用布局。

台灣之星表示，新冠肺炎疫情逐漸舒緩，將為體育賽事等實體活動帶來反彈商機，台灣之星11日宣布攜手味全龍球團，展開「5G AIoT智慧科技球場」籌備工作，未來雙方將整合軟體、硬體、使用者體驗、美術設計、運動專業等跨領域技術，同時導入物聯網、AI人工智慧、AR/VR與大數據分析等智慧科技，聯手打造兼顧賽事經營、智慧科技、地方創生與創新體驗的智慧科技球場，從取票入場到完賽離開，全方位提升球迷體驗，帶來前所未有的智慧觀賽經驗。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣行動通訊將迎來全新世代，5G的高網速、低遲延與大容量，預期將從諸多方面快速改寫人們的生活，台灣之星正積極擴展跨領域合作，此次，台灣之星深化與味全龍的合作，面對5G與AIoT浪潮，將共同打造智慧科技球場，為進場球迷帶來前所未有的震撼科技體驗。

味全龍領隊吳德威指出，此次，味全龍攜手台灣之星等策略夥伴，將把主場球場打造為智慧科技球場，對內運用大數據分析球迷資料與消費習慣等資訊提升營運管理效益，對外藉由AI人工智慧、物聯網、AR/VR等技術強化球迷互動，把科技帶入生活育樂，將職業運動觀賽體驗提升至新一層次。

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