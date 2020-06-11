隨著新冠肺炎疫情趨緩，台灣消費市場寒冬漸趨回暖，全民防疫行動長達半年之久，也改變了消費大眾的行為偏好。擁有全台近400萬會員的UUPON，發布「後疫情時代消費行為報告」，揭示廣大消費群眾在包括日常購物、休閒娛樂、社群互動、運動健身、進修學習五大層面，都有共同的行為模式。

綜觀調查結果，台灣市場朝虛擬通路闊步發展；實體門店衰退的買氣不但加速線上購物偏好養成，消費者善用行動裝置APP功能，也凸顯一鍵輕鬆點選的「手指經濟」已然成形。

UUPON本次「後疫情時代消費行為報告」，邀請全台超過4,000名會員訪查，受訪者居住地遍及全台，年齡層普及為20歲至60歲以上，具95％之信心水準。而根據UUPON會員分布達全台，可進一步挖掘台灣市場當下，處於「後疫情時代」的消費市場趨勢；呼應消費者行為，調查結果也可歸納出五大指標，能夠說明「手指經濟」的現象。

UUPON調查發現，包括購物、休閒、社交三大生活面項，都有「實體轉虛擬，線下轉線上」的趨勢。近三個月以來，消費者在實體通路消費整整下跌了43.7％，而室內休閒場所造訪頻率更是爆跌近60％；此外，還有超過70％的消費者反應，疫情期間更加頻繁使用社群軟體與親友互動。

手指經濟行為一：購物首重「避險性」 能夠不出門最好

疫情影響消費行為，民眾養成不用出門，就可輕鬆購物的習慣。因線上通路避免與人群接觸，減少感染的風險，這類「避險性」的消費通路更符合消費大眾心理；而問到疫情期間偏好的消費管道，有超過70％的受訪者都表示，複合品牌的購物平台網站是他們的首選；相較之下，僅僅只有47％的受訪者，仍然持續到實體店鋪消費的行為。

再仔細分析線上購物的品項，清潔用品類高達44.5％，防疫用品買氣在線上通路旺，網購「快速、便捷」的特性有助民眾防疫生活；相較之下，一向是網購主流產業的美妝保養品，卻只佔了21.9％，更凸顯防疫期間，消費者對於線上購物更講究「防疫功能性」的需求。

手指經濟行為二：休閒偏好「宅娛樂」 線上娛樂最討喜

防疫期間不便出遊，民眾只能待在家裡找樂子。調查發現，有超過六成的消費者，已經有整整三個月沒有踏足包括電影院、KTV、室內展演等室內休閒場所；取而代之的，是宅在家也能享樂的新選擇。

相較疫情發生前，消費者選擇包括線上影音、手機遊戲等休閒逆勢成長50％。其中，超過70％的民眾偏好免費線上影音，60％的民眾選擇手機遊戲，32％的民眾喜歡線上遊戲，而包括Switch、PS4等遊戲機，也有23％的佔有率。

手指經濟行為三：社交忍痛「不會面」 通訊軟體不能少

受到疫情衝擊的，還有民眾的社交生活，56％的消費者與親友聚會次數減少到三次以內，還有26％的消費者，則是至今都還沒有與親友會面。受訪者表示，與其冒著風險外出會面，不如善加利用通訊軟體，72％的民眾優先考量社群軟體，49％的民眾會使用視訊通話。

延伸到工作上的社交，也有受訪者指出，近三個月外出洽公的頻率減少了54％；甚至有38％的受訪者表示，即便有公務需求，但在整個疫情期間，他們是完全沒有安排外出洽公的。即便有公務拜訪需求，但仍咬牙不會面，超過60％的受訪者也說明，他們選擇以視訊會議的方式來洽公。

調查數據也發現，防疫期間消費者更精打細算，不僅要「安全」、「划算」，更要「較以往生活型態便利」，在這樣特殊的消費市場氛圍中，能夠涵蓋生活各層面需求的行動裝置APP下載率也跟著翻漲。

手指經濟行為四：自我訓練「新運動」 健身APP成新寵

數據顯示，相較疫情爆發前，消費者外出運動頻率減少了近50％，高達22％的消費者平均每個月少於一次，甚至有16％的消費者，是宅在家不外出運動了；但另一方面，仍有高達60％的受訪者依然有運動需求，對他們來說，替代方案就是能夠居家自我訓練的APP。

統計資料證實，配合不出門的需求，民眾偏好在家自我訓練的「新運動」；超過45％的消費者，就嘗試了下載健身運動APP，34％的消費者則是選擇飲食控制APP。

手指經濟行為五：自我提升「新念頭」 進修學習有風潮

疫情造成大環境變動，社會大眾浮動不安的情緒也反應在本次調查中。高達45％的受訪者表示，在防疫期間有新的進修學習計畫，且不論是電腦應用、繪圖設計等實作技能類別，或是英、日等外語類別都有一定的比率。

與先前幾項「手指經濟」指標行為相關，包括視訊、APP、影音、遠距教學的成長幅度大幅增加；其中，「學習類APP」成長幅度超過54％，「影音課程」成長幅度達43％。顯示出受到疫情衝擊的消費大眾，已經養成了一定程度的防備意識，即使進入疫情退燒的「後疫情台灣」，都還是必須先做好萬全的準備。

藉由本次UUPON「後疫情時代消費行為報告」，彙整台灣消費大眾的意見與態度，給予市場實質詳盡的反饋。在擁有擴及全台的會員基礎上，執行產業面的市場調查分析，也能夠讓每一位加入UUPON的民眾，實際體驗UUPON「優惠多點，生活滿點」的品牌精神。

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