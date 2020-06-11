被全球媒體大幅引用哈佛大學有關新冠疫情論文遭到醫界反擊與世衛組織(WHO)的質疑後，這篇以武漢市醫院交通狀況衛星影像研判新冠病毒疫情傳播的論文再次遭到大陸外交部發言人華春瑩批評，指稱該論文平台只是表達學術觀點的開放性資料庫，並非經同行審議的刊物，且論文中有很多「明顯和低級的漏洞」。

11日的大陸外交部例行記者會上，有媒體再度提問哈佛大學醫學院的論文，指稱對武漢幾所醫院交通流量和關鍵字搜索量的分析認為，新冠肺炎早在去年8月底可能就在武漢暴發。論文的論述仍被大量政界人物轉發，大陸對此有何評論？

華春瑩答覆說，這篇論文除了拿停車場汽車數量推斷新冠肺炎可能最初發生的時間以外，還有幾個非常顯而易見的漏洞，正如你剛才提到的，是非常明顯和低級的漏洞。

華春瑩指出，第一，哈佛大學的DASH學術平臺只是開放性收集、保存和發佈哈佛大學教研人員學術觀點的資料庫，而非有嚴格同行評議的刊物。有關論文能否代表哈佛醫學院的正式觀點和水準？恐怕要畫一個大問號。

第二，論文作者之一「恰巧」是獨家報導該論文的美國廣播公司的撰稿人，而且「恰巧」在這篇論文尚未預發前就拿到了更多資料並進行了報導。

第三，美國廣播公司的報導中圖表上標注的時間居然是2019年5月。不知道這是無心疏忽，還是有什麼別的問題？

第四，此篇論文認為關鍵證據之一的是「咳嗽」和「腹瀉」的檢索量。但中國媒體就此做了深度調研發現，論文中引述的2019年9月對這兩個關鍵字的檢索量增幅，還不如2017年和2018年同期的大。這是不是說明2017年武漢就已經發生了疫情呢？這真是非常奇怪的一種聯想。

華春瑩說，世衛組織衛生緊急專案執行主任瑞安表示，醫院停車場汽車數量的變化不能做過多解讀，並跳躍推論到冠肺炎疫情，這不能說明什麼問題。但就是這樣一個漏洞百出、粗製濫造的所謂論文，卻讓美方一些政客、媒體如獲至寶，大肆傳播，把它當成中國隱瞞疫情的新證據。這是美方一些人蓄意製造和散播針對中國的虛假資訊的新證據，應該遭到國際社會一致譴責和抵制。

(中時電子報)