新北市南山中學10日分別與安得烈慈善協會合作募集食物，及響應台灣世界展望會的人道救援關懷行動。（南山中學提供）

新北市南山中學10日分別與安得烈慈善協會合作募集食物，及響應台灣世界展望會的人道救援關懷行動。（南山中學提供）

新北市南山中學10日分別與安得烈慈善協會合作募集食物，及響應台灣世界展望會的人道救援關懷行動。（南山中學提供）

新北市南山中學10日分別與安得烈慈善協會合作募集食物，及響應台灣世界展望會的人道救援關懷行動。（南山中學提供）

新北市南山中學10日分別與安得烈慈善協會合作募集食物，及響應台灣世界展望會的人道救援關懷行動。（南山中學提供）

新北市南山中學10日分別與安得烈慈善協會合作募集食物，及響應台灣世界展望會的人道救援關懷行動，募集250公克的肉鬆罐頭食品，數量超過3000罐，比設定目標1000罐多了三倍，也辦理了飢餓12體驗及路跑活動，共有1126位學生參與，獲得家長會鼓勵，募得10萬2120元捐款投入葉門兒童防疫計畫。

親自出席肉鬆罐頭捐贈儀式的安得烈慈善協會負責人原國防部發言人羅紹和少將表示，協會每個月都會寄送食物箱，為弱勢家庭中的兒童及青少年補充營養，很感謝南山中學師生，不僅幫忙整理食品及分配裝箱，還分別在前三年募集1474公斤麵條、1302公斤富有蛋白質的常溫「肉類調理包」、9395公斤的白米，感謝今年募集超過3000罐的肉鬆罐頭助弱勢。

今年物資募集由高一學生高雋崴、戴宗達、魏慈、康芸榛與郭育誠負責推廣，高雋崴與戴宗達同學說，我們透過歌曲改編的方式，讓活動更輕鬆也更深植人心，雖不知是否能達成目標，但組員們努力的讓每件事都盡善盡美；另一組負責的學生魏慈、康芸榛與郭育誠則表示，募集活動的第一天，已有不少師生在等待我們，捐贈的數量就已超過700罐，出乎意料的多，看著同學送來滿滿的物資，就為了幫助他人，真的很感動，非常開心能幫助那些需要幫助的孩童，這真的是一個非常棒的學習課程。

活動組長鄺若銘表示，飢餓12體驗路跑活動由學生扮演飢餓勇士，派出「口罩國家隊」帶著同學組成「防疫物資團」，運送物資到葉門，同學們帶著不同顏色的球，一路上要閃躲「新冠病毒」侵害，穿越障礙氣墊及逃離「新冠病毒」的追擊，象徵幫助葉門-修建水資源、改善衛生條件、協助社區防疫免受飢餓。

南山中學校長蔡銘城說，透過與新課綱多元選修「自我領導力訓練實作」課程，讓學生自發性地推廣活動，從中學習，體會哪怕只是小小的力量，都能有無比的感動；許多家長知道是由學生發起的活動，深受感動且慷慨共襄盛舉，才能促成活動的成功，這是親師非常成功的生命教育，相信我們的孩子，會更懂得感恩及助人，學生的表現及收穫，體現了新課綱『自發、互動、共好』的精神。

(中時 )