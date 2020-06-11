國產中型運動休旅車再添生力軍，福特六和將於下周發表第三代Ford Kuga，提前供媒體試駕頂規版Ford Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line搶鮮體驗，由於改款範圍從動力、懸吊、車身結構再到智慧科技全面升級，路試途經新北市起伏多彎的106山路及寬廣的濱海公路，感受Kuga極佳的駕馭樂趣。
據廠方資訊，新一代Kuga車身抗扭強度增加10%，但同時車重卻能減輕80kg，主要是採用近50%超高剛性鋼材，後懸吊下臂、引擎蓋改採用鋁合金，車頂橫樑換上Smart Steel複合式智能鋼。動力部分，試駕車配置2.0L雙渦流渦輪增壓引擎，提供250ps/38.7kgm最大動力輸出，搭配8速手自排變速箱，起步加速、再加速的表現都令人滿意。
尤其試駕車為頂規ST-Line版，懸吊系統為阻尼值強化的運動型減陣筒，車身（前0.7mm、後2.9mm）降低的同時，支撐力也提升，方向盤也調整略為重手的設定，在山路上進出彎道時，煞車、油門以及車身紮實度，均能帶給駕駛很高的信賴感。此外，試駕車還配置馬牌PremiumContact 6的性能胎（提供早鳥消費以2萬元加價升級），有趣的是，專屬的ESE引擎聲浪強化系統在「運動模式」下，會同步模擬出真實的引擎聲浪，並藉由喇叭播放出來，讓整個駕馭的過程更為「傳真」，不知不覺越開越快。
(中時 )
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