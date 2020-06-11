美國之音中文網11日報導，四家中資電信企業在美國低調營運多年後，如今正面臨去留的危機。美國跨黨派、跨部門的政府機構可能以國家安全考量吊銷這些公司的電信營運執照。

四家企業包括中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、以及中信集團全資控股的「太平洋網絡」（四家企業包括中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、以及中信集團全資控股的「太平洋網絡」（Pacific Networks）及其全資子公司ComNet USA，它們的在美國業務授權正在受到以FCC為代表的獨立政府監管部門、美國國會和川普政府越來越嚴格的審查。

中國電信（美洲）公司8日晚間在提交給美國監管機構的陳述資料中呼籲美國聯邦通信委員會（FCC）不要撤銷對該公司經營連通美國與國際市場的電信業務的授權，稱該公司一直配合美國執法機構和國家安全機構的調查要求。

中國電信此次提交陳述資料，是對FCC4月24日對四家中資電信企業發出的「陳述理由令」（Order to Show Cause）作出的回應。FCC要求這些企業解釋為什麼它們在美國的經營授權不應該被撤銷。在命令中，FCC表示可以基於對美國國家安全的擔憂而撤銷這些企業在美國經營國內和國際電信業務的牌照。

法律專家說，中國電信很難在回复陳述理由令的過程中拿出足以服人的證據，部分原因在於，中國電信美洲公司是國營企業的這一事實不可能改變。

美國國會參議院常設調查小組委員會日前發布了一份有關美國政府對中資電信企業監管的一百多頁的調查報告。報告在多項建議中提出，既然電信安全審查小組已經建議FCC撤銷中國電信的214牌照，FCC就應盡快完成對中國電信和其他中資企業在美業務授權問題的審查。

分析認為，美國政府各部門齊聲施壓FCC吊銷中國電信在美經營執照，顯示美國政界普遍正視中國對美電信網路的威脅。

法律專家說，在事關國家安全的關鍵行業上，美國政府的最高決策層對排除中資企業的投資似乎決心已定，華盛頓試圖逼退中資電信商在美國的經營，FCC站在這場對抗的前線。

中國電信美洲公司說，美國政府的主張「沒有根據」，FCC不應該「在缺乏具體不當行為證據的情況下，僅僅基於外交政策疑慮」而撤銷該公司在美國的運營牌照。

(中時 )