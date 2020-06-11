香港特首林鄭月娥今日正式簽署近期通過的《國歌條例》，根據《基本法》第48條第3款通過的《國歌條例》在明日公布後，即時正式生效。

林鄭月娥說，國歌與國旗、國徽一樣，都是國家的象徵。香港作為大陸不可分割的一部分，立定法律來維護國歌的尊嚴有其必要。她又稱，對於《國歌條例》明日正式刊憲生效感到開心，此舉標誌香港特區履行憲制責任，同時體現「一國兩制」的精神。

林鄭呼籲，市民應自覺尊重國歌，推廣國歌的工作至為重要。為讓下一代了解國歌的歷史和精神，以及遵守國歌奏唱的禮儀，教育局還會更新相關資訊與資源，並發出通告向學校發出指示，要求學校教導學生。

《國歌條例》為奏唱、保護及推廣國歌訂定條文，以維護國家的尊嚴，增強公民的國家觀念，以及弘揚愛國精神。《國歌條例》所訂明的罪行只涉及不當使用國歌，或公開、故意、意圖侮辱國歌的行為。《國歌條例草案》在2019年1月提交立法會首讀和二讀，並在本月4日在立法會三讀通過。

(中時 )