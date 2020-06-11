日本三菱電機11日宣布斥資200億日圓（1.87億美元），收購夏普公司在西日本晶片工廠的閒置設施，就地開啟生產線，以因應電動車電源管理晶片的火熱需求。三菱的對手如英飛凌（Infineon Technologies）、安森美半導體（ON Semiconductor），看好電動車市場需求，已相繼提高電源管理晶片產能。

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