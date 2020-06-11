神腦國際11日宣布，「神選週期購」服務11日正式上線，自由選擇購買週期、自動配送、免運費、不需綁約也不用預付，提供更彈性及實惠的消費服務，現代人繁忙的生活型態，消費模式也追求快速便利，家中必備的保健保養品、民生日用品，時常忘記補貨，看準回購商機，神腦推出「神選週期購」，訂購首期就直接下折扣。

神腦表示，「神選週期購」一期付費一次，不需預付並免運費，不用綁約，可隨時更改寄送地址及取消訂貨，比起每月重新訂購折扣多，初期首推益生菌、人蔘飲、含膠原蛋白的美容飲品等優質保健品。

神腦轉型成為全方位生活品牌，這波618年中慶將強打3C、家電、保健、日用品天天有折扣，以及「天天一爆品」下殺優惠，神腦生活網路商城、神腦生活門市將舉辦限量開搶，限量搶購商品包括Sony PS4 Pro雙手把同捆組、LG 18公斤WiFi 蒸洗脫洗衣機、Panasonic 4K液晶電視、485公升雙門變頻冰箱、Dyson Hot+Cool涼暖風扇。

果粉最想搶的iPhone 11 Pro Max限量直殺89折、6月18日當天，AirPods Pro、Coway空氣清淨機等6款特殺爆品整點限量開搶。

(工商 )