因疫情延後的大甲媽繞境6月11日重啟，鎮瀾宮呼籲線上參與及相關防疫措施，廟埕信徒不若往年多。（黃國峰攝）

大甲媽11日晚間11時起駕，九天八夜橫跨四縣市，徒步340公里，預定15日晚間駐駕新港奉天宮，並舉行祝壽典禮。針對大甲媽繞境決定得太倉促，新港奉天宮董事長何達煌受訪意有所指表示，媽祖考量防疫期間，故意的要讓你們請假來不及，所以參與的人數才沒這麼多。

何達煌率全體董監事及新港鄉長林茂盛、嘉義縣議員等蒞臨鎮瀾宮參拜。他接受媒體訪問時開玩笑說，因為信徒殷切期盼大甲媽繞境，決定得這麼急迫，就是因為媽祖知道防疫期間信徒想參加，但是讓你們請假來不及，所以參與的人數才沒這麼多，「媽祖真的很靈感」！

媒體問到遶境隊伍及信眾住宿學校，引發防疫疑慮。何達煌強調，學校每個教室提供酒精消毒，希望大家攜帶餐具用餐，不要聚集用餐，大家都準備好了。

至於前新港文教基金會董事長、醫師陳錦煌在臉書發文質疑大甲媽繞境決定草率，可能出現防疫問題。對此何達煌四兩撥千金笑說，他不了解，他本來擔心防疫做不好，後來看了覺得防疫做得那麼好，他就放心了，現在就沒有PO了，今天早上還跟他吃飯。

(中時 )