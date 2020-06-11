（保險局長施瓊華（右）強調承攬制業務員，公司不得就未影響保戶權益的私德問題，懲處業務員。圖／本報資料照片）

壽險業務員被爆料當小三，損及公司名譽，壽險公司可否開除？保險局長施瓊華11日表示，若是承攬制業務員，壽險公司必須在承攬合約中事先明訂，但也僅能「終止合約關係」，不能對該名業務員祭出懲處。

若是雇佣制的業務員，也就是視為壽險公司員工，若私德有瑕疵，損及壽險公司名譽，公司是可以進行管理，即可懲處或開除。不過壽險業務員純雇佣制的比率極少，因此壽險公司若任意以私德有問題為由，開罰業務員，恐違反相關法規。

立委江永昌11日舉行保險法177條的公聽會，要解決壽險業務員多年來的勞動契約爭議，即壽險公司常訴求與業務員是「承攬」制，也就是按件計酬，公司不提撥退休金，也沒有遣散費等，但爭議點即壽險公司會對業務員進行管理、要求業績，並會進行懲處及開除等動作，超越承攬的範圍。

現場即有一大型壽險公司業務員工會反應，其公司強調與業務員間是單純承攬關係，但近日公司某一女業務員被爆料介入保戶家庭，成為小三，該壽險公司即在業務員網站上表示，會將此案送評議委員會，代表壽險公司已管到業務員的私生活，並非僅限於業務往來或保戶權益的招攬管理；同時業務員若發表對公司不當言論，亦可能被解約，續期佣金即再也領不到，所以業務員與壽險公司間應有經濟從屬關係，要視為雇佣關係。

施瓊華表示，會與勞動部合作，儘速檢視各壽險公司業務員管理及獎懲辦法，要確認各壽險公司在「承攬」部分的管理，是否已逾越業務員管理規則要求，僅限招攬行為造成保戶權益受影響的部分，其他如業務員再從事多層次傳銷、介入他人家庭等問題，必須訂在公司與業務員的承攬契約中，雙方事先約定，一旦違反，壽險公司可以終止承攬契約，但不得對業務員開罰。

至於續期保費問題，施瓊華亦會檢討佣金是「招攬佣酬」，還是「服務津貼」，若是招攬的佣金，即便離職，也應就續期保費部分給付，但若是服務津貼，離職不再提供服務，即不再給付。

(工商 )