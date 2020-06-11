媽媽催促兒子結婚，竟出現戲劇般的轉折，印尼這對新婚夫妻身分相當特別，他們年齡相差41歲，而新娘是新郎的養母，這位65歲的新娘，一年前收養20多歲的兒子，結果兩人相戀，並決定結婚共度一生。

新娘甘布倫（Mbah Gambreng）30年前與丈夫離婚後，開始收養許多兒女，平常靠著打零工、買衣服等工作維持家計，原本就有4名收養的兒女，去年甘布倫再度收養24歲的瓦拉斯（Ardi Waras）當兒子。

根據外媒報導，甘布倫表示一開始只把瓦拉斯當兒子，大約1個月前，兩人聊天時她催促瓦拉斯應該要快點結婚，因為另外3名養女都已成家，瓦拉斯聽完養母的話後，竟開口向甘布倫求婚，並給予台幣大約4萬元當作聘金，很快的兩人便完成婚禮。

瓦拉斯坦承，其實被甘布倫領養前，原本有一位交往3年、論及婚嫁的女友，但最後對方離開他，並嫁給另一個男人；這段婚姻雖然引起當地熱議，但甘布倫的收養的兒女們，對這段婚姻表示贊成且高興。

(中時電子報)