以核養綠發起人黃士修。（取自臉書）

對於有人認為離岸風電的設置可以當成反登陸作戰阻絕工事，「以核養綠」發起人黃士修笑稱，感謝這些人帶來一場大型「智力測驗」，有害台灣國防，衰弱台灣經濟，圖利財團炒股，是加速被統節奏。

對於離岸風電設置一事，日前有人認為，離岸風力發電機將成為台灣西岸最龐大的反登陸作戰阻絕工事，從台中到雲林約1百公里的平坦海岸線，未來將獲得離岸風場的屏障，使登陸難度大增，可以在風機間設置攔截網、水雷等各式阻絕設施，或者炸毀風機，使巨大塔架和扇葉沒入水中，防止登陸艇和兩棲車輛通過風場。

更有「財經網美」讚揚此觀點「好妙」，要登陸一定要有大批船隊，靠近陸地時會被風機阻擋，不能撞船，導致要另選停泊地點，或是在海裡就要下船，上岸難度升高，我方可以在風機之間裝攔截網、水雷，甚至可以炸斷風機，直接橫在行進路線，水下鋼構會造成艦艇毀損，很難靠近。

對此，「以核養綠」公投發起人黃士修笑稱，感謝這些人帶來一場「大型智力測驗」！

黃士修認為，那些實際上有害台灣國防，衰弱台灣經濟，圖利財團炒股，是加速被統節奏。論點如下：

一，離岸風電區本來就要避開航道，所以適合航行的路線不會在風機附近，除非把全台灣海岸圍住插好插滿，幾百兆新台幣吧！

二，離岸風電每一架機組設置的位置經緯度，都是公開資料，基樁佈雷反而是幫忙帶路。

三，炸斷風機最大損失不是風機，而是海纜，對方可以主動炸風機、炸輸電鐵塔，快速切斷本島電網。

四，風機之間佈滿水雷，風機底下佈置腳架，先炸死的是漁民，先擱淺的是漁船。

五，海邊可以拿來反登陸又便宜的東西很多，但絕對不是超昂貴的風機。

黃士修痛批，那些實際上有害台灣國防，衰弱台灣經濟，圖利財團炒股，是加速被統節奏。當一個產業開始訴求愛國護國的時候，就表示此工程在價格效率投資環保價值上全部失敗淪喪。他也感謝這些人帶來一場大型的智力測驗。

(中時電子報)