雄獅旅行社11日召開股東會，董事長王文傑表示，雄獅因應疫情衝擊全面衝刺國旅市場，集團旗下雙獅旅行社旅遊品牌「旅天下」，目標年底前再增加20家門市，雄保旅行社則聚焦開拓短線高端市場。王文傑說，雄獅的2019年操作國旅市場的業績約20億元，2020年全拚內需市場，目標衝到60億元。

「旅天下」採同業加盟方式布局擴大市占，2019年全台加盟店數已達30家，依王文傑訂出的目標，2020年將邁向50家。至於雄保旅行社耕耘短線高端遊的策略，則是攜手星宇航空以「璽品」為旅遊品牌（tour name）經營東南亞與東北亞深度體驗旅遊商品。

王文傑表示，面對新冠疫情衝擊，2020年是雄獅上市以來最具挑戰的一年，卻也是最有機會順勢轉型的一年。王文傑說，雄獅的定位已從旅遊產業轉型並跨足擴大至全方位的休閒生活產業，雖然目前觀光旅遊產業受持續受疫情影響前景不明，但「機會終將留給準備好的業者」，雄獅現階段深蹲儲備實力，待產業復甦後即可躍起。

觀光旅遊市場在疫情爆發後已成內需產業，業者只有拚國旅才有營運動能。國內疫情趨緩、全台解封後，端午連假與暑假旅遊市場已開始增溫，雄獅預訂端午連假訂單已經較去年同期成長50％，在此波六月國旅復甦之下，台灣七大度假風目的地皆有爆量成長，其中成長最高的排名依序為：澎湖、花蓮、墾丁、台東、金門、馬祖。而離島旅遊，澎湖吉貝沙尾完全不輸馬爾地夫，今年六月起澎湖整個月訂單較去年同期成長70％，七月六日起海上花火節加漫威之夜登場，住房更是一位難求，成為「類出國」感最夯的國內旅遊目的地。

2019年航空公司罷工無無預警停飛等事件， 衝擊台灣出境遊市場，香港反送中抗爭亦影響當地旅遊觀光市場，加上大陸暫停赴台自由行簽證、澳洲森林大火、中美貿易戰等環境因素，皆衝擊觀光旅行業者使經營面臨挑戰，但體質佳且善戰的雄獅在全體同仁努力下，去年營收仍小幅成長。

雄獅2019年合併營收創301.6億元新高，年增1.82％，歸屬母公司稅後淨利2.19億元，每股盈餘（EPS）3.14元，股東會通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息2元。

(工商 )