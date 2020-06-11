台中市鐵路高架化，遺留的平面鐵道道路，容易造成原鐵路2側地區發展不均，影響當地交通，台中市政府將原鐵路打造長達21．7公里的「綠空廊道」，改善平面道路環境；全線完工後達到都市軸線翻轉、綠色交通、都市縫合、景點串連、鐵道文化、交通替代等6大功能。

台中市政府規劃「綠空廊道軸線計畫」，整合高架下鐵道空間與周邊土地，打造綠色廊道，分為南、北段辦理；綠空廊道第1期南段工程經費1億9200萬元，從互助街至國光路，2020年2月已經完工，是鐵路高架化後的綠空廊道，有「空中花園」之稱。

北段綠廊計畫，從國光路到進德路，預計2020年底完工，地方中央合力投入4億6700萬元，將串聯帝國製糖廠星泉湖、台中文創園區等景點，重塑百年鐵道都市意象，打造友善人文休憩空間，搭配大智路打通及周邊環境整治，帶動東區、中區發展。

「綠空廊道軸線計畫」工程，共分為3期，包括，第1期「綠空廊道–鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程」、第2期「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」、第3期「鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程」。

台中市打造「綠空廊道」是鐵路高架化重大建設後，位居第2重要都市工程，主要透過綠廊道縫合各區域，未來將加強廊道綠化，提升都市景觀，促進區域經濟發展。包括，自行車道、人行道及街角運動廣場等設計，民眾除享有便捷高架鐵路系統，並擁有舒適的休閒、運動空間，打造「低碳綠生活」。

(中時 )