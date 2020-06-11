為英國紀念一戰百年所拍攝的電影《決戰最前線》，卡司集結英國壯、中、青年三代一線演員，近年在漫威電影宇宙系列電影中，以「幻視」一角受到全球影迷喜愛的保羅貝特尼，在片中飾演頭腦冷靜的智囊軍官奧斯本，被大家暱稱為「叔叔」，堪稱整連的心靈支柱和輔導長。

保羅貝特尼在一場關鍵進攻行動前，面臨可能有去無回的恐懼，他一邊像是整理遺物般審視帶在身邊的貼身物品、家人照片，一邊在給家人的家書中寫到「我的人生已經非常豐富了，但這些年輕人不知道自己有多不幸，他們的人生還沒開始」，除了點出整場戰爭的悲劇性，更將角色的高尚情操表露無疑，堪稱全片最動人橋段。

保羅表示，自己在演出這個軍官角色時，是以自己從軍的親叔叔為參考範例，「他總是隱藏自己真實的喜怒情緒，默默在一旁用樸實、實際的方式關照我，和奧斯本這個角色一樣，因此我以他作為角色的原型。」

保羅貝特尼也自爆，自己在片場曾一度因為戰壕太逼真，導致幽閉恐懼症快發作，「拍攝現場真的很快會感受到彷彿身在地底，然後忍不住感到恐懼」，最緊張的是在拍攝爆破戲時，「不能依照本能逃開，而是必須待在原地坐著等待，看著爆裂火光朝你過來。」

對於角色心境的揣摩，保羅特別提到了「戰鬥壓力」慈善組織，這是英國專為所有患有精神疾病的退伍軍人免費提供治療的機構。劇組安排演員們拜訪從各種戰疫中退役下來的軍人，保羅表示：「這部電影並非傳統的三幕劇，腳本從頭都尾都在談食物，而不是談戰爭，這些對他們來說很有共鳴，他們也給了很多更現代化的建議。」保羅坦言，與這些退役軍人見面的這天，是對他而言最具深刻意義的一天。本片將於6月12日在台上映。

(中時 )