近幾年來「快速剪髮」風潮捲起，不習慣去沙龍的消費者轉往等待時間短、價格低的百元理髮廳修剪。有位民眾到賣場內附設的百元理髮修剪，卻被設計師歐巴桑用電剪「狂推」，電光火時之間就把他幾乎理成平頭，活像個馬桶蓋。經詢問過的答覆更直接讓客人崩潰。

網友在PTT透露近日去某賣場的百元理髮去消費發生的慘案，原PO表示，一進去時，半個客人都沒有，只有一位歐巴桑坐在沙發上。原PO向這位設計師歐巴桑解釋「照原本髮型全部剪短」後，只見設計師突然興奮地拿起電剪狂推，只花了10秒左右，兩側和後面的頭髮就被推得精光。

原PO說，不僅如此，歐巴桑推頭髮推到一半時，電剪還直接飛出去掉到地上，根本沒有拿穩，結果他的頭就變成像豬哥亮的馬桶蓋頭一樣。原PO忍不住向設計師說「為何要把兩側頭髮推光？」沒想到歐巴桑竟回「還有剩一點頭髮」。嚇得原PO請設計師再修一下瀏海就好，深怕步出理髮廳就成了光頭。

原PO最後氣憤表示，他最後的髮型就像「希特勒+阿扁的旁分馬桶蓋」，若遇到不用剪刀、只會用電剪偷懶狂推的理髮師，可以退費嗎？網友卻笑笑回應「你戴帽子吧」、「你只出得起香蕉請到猴子正常吧，沒資格生氣」、「百元這種真的都看運氣」、「人家刀子還在手上的時候就識相點，吞下去吧」。

(中時電子報)