為適度增加外銀分行經營量能，讓外銀可承做更多放款、投資業務，金管會銀行局11日預告修正法規，放寬外銀分行可將「備抵呆帳及保證責任準備金一半」計入淨值，銀行局預估，如此一來外銀分行可增加3,240億元的放款、投資業務動能，促進實體經濟發展。

銀行局副局長莊琇媛表示，此次修法主要是接受外銀業者的建議，業者反應，想要做投資、放款業務時要以存款為基準，但外商銀行來台據點不多、吸收存款不是那麼容易，所以投資量能很受限。

莊琇媛指出，外銀分行的經營特性是資金多仰賴總行拆借支應，而外銀分行向總行辦理資金拆借，與總行核給分行授信額度有類似功能，總行均負有最終責任，所以既然向總行拆借來的資金，業者希望可納入存款核算基準，增加資金使用彈性與效率。

另外，外銀反應，現在依法本國銀行一般授信的備抵呆帳提存比率要達1％，外銀也是提1％，但其實外銀其實放款審查嚴謹、呆帳金額不高，但獲利再扣掉備抵呆帳費用的話淨值就更少了，放款量能也更小，現在希望備抵呆帳維持1％，但備抵呆帳的一半可以放入淨值中。

據銀行局統計，截至2019年底為止，26家外銀分行淨值為1,186億元、備抵呆帳148億元，由於放款量能是淨值40倍，修法後，放款量能可達2,960億元；而3家陸銀的淨值為197億元、備抵呆帳14億元，放款量能可達280億元，外銀分行加上陸銀合計放款量能達3,240億元。

銀行局表示，本辦法修正已就審慎監理充分考量，並兼顧風險及外國銀行分行業務之發展作適度調整。考量經濟、金融情況變動快速，授權主管機關就外國銀行分行得併計之金額比率，得適時衡酌調整，原則上三年檢討一次。此修正辦法公告翌日起60日後生效，預計最快2020年第三季可以上路。

(工商 )