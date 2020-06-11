台灣世界新聞傳播協會公布2020年縣市長滿意度暨幸福城市大調查，「幸福感」部分，台中市以0.3％的微幅差距名列第二，市民在幸福感部分給盧團隊高度評價。市長盧秀燕致力打造台中成為1座最安全且安心的宜居城市；穩步實踐「富市台中、新好生活」的美好願景，讓市民幸福有感。

「媽媽市長」盧秀燕上任後，以社會福利政策讓長輩最有感，除2019年7月提前恢復老人健保補助，全市超過25萬名長輩享有福利外，並布建1257處社區照顧服務據點、9家失智共照中心及32家失智社區據點，落實長照服務。

市府推動「公托公幼倍增」計畫，除盤點適當空間設置「公設民營托嬰中心」，更增設「社區公共托育家園」。除東區首座社區公托家園外，預計在大里、甲興、霧峰等地增設3家公設民營托嬰中心，每處約可收托50人；另在北區、梧棲、東勢等設置小規模社區公共家園，致力給嬰幼兒最好托育品質。

醫療衛生上，防疫期間市府配合中央實施口罩「得來速」販售，成立「台中市居家檢疫替代所」、加強大眾運輸工具消毒、公共場所人流管制等，超前部署降低疫情感染風險；此外，「台中市電子煙危害防制自治條例」將於今年12月8日正式施行，營造無菸清新環境。

市府今年初推出「雙十公車」優惠政策，民眾搭乘公車10公里內免費，超過10公里車資最多收取10元，減輕偏遠地區民眾經濟負擔；此外，台中小黃公車6條新路線上路，不僅全程免費還可電話預約，更首推部分路段「隨招隨停」，深入偏遠地區服務高齡或行動不便者。

台中市政府力推「美樂地計畫」，今年截至目前已改善43座老舊公園、打造14處陽光公廁，更因此提升中市人均綠地比例為9.56平方公尺，成績6都第二，也是全國第二。台中捷運綠線今年底將正式通車，連結北屯至高鐵台中站，通車後將提升中市公共運輸的量能，大幅增加行的便利性。

後疫情時代市府全力拚經濟！2020台中購物節將於7月盛大展開，今年預計招募3萬家實體通路店家，結合電商號召5000家網路商家參與，並推出「天天抽」送大獎，APP登錄消費金額上看35億元；購物節將結合中央振興「三倍券」，推出「加零」方案等，全都是市民的小雀幸！

(中時 )