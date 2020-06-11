軟銀鷹隊強打者柳田悠岐今（11）日對歐力士猛牛隊的練習賽，8局下揮出陽春全壘打，連兩天開炮，9場練習賽共有5轟，長程火力驚人！一掃去年因膝傷表現平平的陰影，不啻宣告昔日的柳田已經完全復活。

在柳田開轟之後，緊接著第四棒洋炮巴倫汀也揮出特大號陽春全壘打，這是他個人在練習賽的第一轟，首次與柳田締造三、四棒連轟的紀錄。柳田開心表示，希望球季開打後能與巴倫汀多來幾次連棒全壘打。

柳田去年因膝蓋受傷只出賽38場，繳出打擊率2成89、7支全壘打、打點23分、盜壘成功4次的成績單，是2013年起最差的一個球季。不過去年底球團仍與他續約7年，前4年都是5億7000萬日圓（新台幣1億5892萬元），後3年再視狀況調整，讓他大受感動。

至於巴倫汀則是軟銀重金從養樂多挖來的重炮，總共開出年薪5億、2年總值10億日圓的大型合約；為了讓他保有原本的背號4號，內野手川島慶三還改穿99號球衣。今年柳田和巴倫汀連棒出擊，的確會讓其他球隊的投手大感頭痛，兩人的年薪相加更超過10億日圓。

(中時 )