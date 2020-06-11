搶國旅商機，桃園市長鄭文燦（左）與屏東縣長潘孟安（右）11日合體祭出住宿旅遊優惠，潘特別送上金牌巧克力與陳時中也穿過的花襯衫當伴手禮，笑說：「巧克力不能吃掉、要留給夫人！」(蔡依珍攝)

搶國旅商機，桃園市長鄭文燦（左）與屏東縣長潘孟安（右）11日合體祭出住宿旅遊優惠，屏東祭出「一晚好玩，兩晚更好玩」，桃園接棒則推「免費一日遊、夜市券加倍送」吸客。（蔡依珍攝）

搶國旅商機，桃園市長鄭文燦（左）與屏東縣長潘孟安（右）11日合體祭出住宿旅遊優惠。（蔡依珍攝）

桃園屏東攜手搶國旅商機。（蔡依珍攝）

搶國旅商機，桃園市長鄭文燦與屏東縣長潘孟安11日合體祭出住宿旅遊優惠，屏東主打「一晚好玩、兩晚更好玩」，桃園則推「免費一日遊、夜市券加倍送」吸客，雙方也互贈伴手禮，潘特別送上金牌巧克力與衛福部長陳時中南下墾丁也穿過的花襯衫，邀鄭到屏東玩，並笑說：「巧克力不能吃掉、要留給夫人！」拚觀光也要顧身材。

潘孟安說，屏東推出三鐵方案，「鐵定加碼」住恆春贈門票或餐券、住東港10元加購伴手禮或福袋，「鐵定貼心」補助10人以上團體住2晚獎500元，「鐵定好玩」則設計75套主題遊程，優惠即起一路到7月15日，未來還有第二波加碼，歡迎大家到國境之南，他也力邀鄭文燦7月18日南下屏東參與全中運開幕，為選手加油、順便來趟親子遊。

鄭文燦則宣布7月起到桃園住一晚就送免費1日遊，吃喝玩樂行全包，7月17日起還能憑200元三倍券兌換400元桃園夜市券，可在中壢、桃園、龍潭與八德興仁花園等4大夜市使用，他笑說桃園是國門之都、屏東是國境之南，喜歡屏東山川琉璃吊橋可走桃園新溪口吊橋、喜歡桃園大溪老街可訪屏東恆春古城，攜手拚觀光。

搶國旅商機，桃園市長鄭文燦（左）與屏東縣長潘孟安（右）11日合體祭出住宿旅遊優惠，現場也擺放屏東特色農產品和伴手禮吸睛。（蔡依珍攝）

搶國旅商機，桃園市長鄭文燦（左）與屏東縣長潘孟安（右）10日合體祭出住宿旅遊優惠，現場也擺放桃園特色伴手禮吸睛。（蔡依珍攝）

鄭文燦表示，隨著疫情趨緩，國內進入國旅爆發期，觀光局近期公布最新10大熱門旅遊景點，桃園包辦前三名，依序為大溪老街、石門水庫及角板山，顯示桃園旅遊的潛力無限，桃園市與屏東縣各自擁有獨特的觀光魅力與資源，許多民眾造訪過很多國外景點，例如普吉島、巴里島，卻沒有到過小琉球、澎湖等離島，十分可惜，希望能搭配中央觀光振興方案，共同推廣防疫互惠旅遊，並推出更多加碼優惠措施，降低民眾的旅遊負擔、增加旅遊的樂趣，也讓國境之南與國境之門做最好的交流。

鄭文燦表示，桃園預估下半年包含鄰里長、環保志工、守望相助隊、義警民防等觀摩旅遊團數，出團數將達500團以上，目前桃園第一階段已經與基隆、台南、屏東等縣市簽署合作契約，第二階段將與宜蘭、花蓮、南投、嘉義等縣市合作，希望未來逐漸擴大至其他縣市，提供遊客更多優惠措施。

(中時 )