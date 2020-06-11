日本片面更名釣魚台事件越演越烈，國民黨主席江啟臣今晚首度表態要隨宜蘭漁民，呼籲蔡總統一起前往，另召見日本駐台代表嚴正抗議、駐日代表謝長廷也要向日本政府嚴正抗議，國民黨立院黨團也打算邀謝返台報告。

「對於釣魚台的主權以及漁權，國民黨從一而終，不曾改變，釣魚台是中華民國的領土，釣魚台是我們的！」江啟臣說，今天宜蘭縣議會通過的正名建請案，建議宜蘭縣政府儘速將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，彰顯釣魚台是我國領土，維護我們的主權，國民黨深感認同，全力支持。反觀蔡英文總統，一面說「釣魚台是我國領土」，另一面又表示「維護區域和平」婉拒登島。

他說，若如蔡英文總統所說「釣魚台是我國領土」，前往我國領土又何來破壞和平之說？兩者前後邏輯的矛盾，「護主權、顧漁權」淪為口號，只是讓民眾看破手腳。此時，他必須嚴正的提醒蔡政府「護主權、顧漁權」不是用文青的詞藻可以迴避的，必須拿出實在的作為。

江啟臣呼籲蔡政府拿出具體做法說，首先，蔡英文總統應該立刻召見日本駐台代表，表達嚴正的抗議，並警告此將嚴重影響雙邊交流及友好關係。此外，謝長廷貴為中華民國的駐日代表，代表的是中華民國，應立即對日本公開表達嚴正的抗議。

國民黨也將研議，於立院臨時會進行時要求駐日代表謝長廷返國針對台日關係與釣魚台問題進行報告，並接受民意的監督。我也具體邀請蔡英文總統，與我一起跟著宜蘭的漁民一同出海，前進釣魚台，不分黨派，以實際的行動向日方的鴨霸行徑表達抗議，捍衛中華民國主權，保衛漁民的漁權！

(中時 )