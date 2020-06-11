亞馬遜周三宣布，暫停美國警方使用其臉部辨識服務Rekognition一年。是繼IBM周二宣布退出臉部辨識業務後，另一重要科技龍頭所做重大決定。專家點名微軟也應該跟進。

亞馬遜未解釋為何在這時候做此決定，沒說明白禁止警方的範圍是否包含聯邦執法部門。亞馬遜未回應外界疑問。

1名非裔男子5月底遭警暴致死觸發全美怒火後，警方濫用科技和種族偏見成熱門議題。

執法單位以臉部辨識技術驗明可疑人士身份，但相關技術被指存在瑕疵。IBM退出原因是此技術有用來監控大眾和種族歸納等侵犯人權問題。亞馬遜跟IBM呼籲國會加強規範臉部辨識技術的使用。

多個人權組織和亞馬遜員工一直推動亞馬遜停止向政府機關銷售Rekognition服務，因為使用不當就有侵犯隱私，和對有色人種做種族歸納的歧視問題。

美聯社報導，喬治城大學隱私與科技中心研究員格薇（Clair Garvie）說，亞馬遜的決定具重要象徵意義，但改變不了美國政府部門使用臉部辨識技術情況。

亞馬遜並非主要供應商，許多政府部門使用的辨識技術是由NEC、摩托羅拉解決方案、或歐洲Idemia、Gemalto與Cognitec等大眾不太熟悉的科技公司提供。

麻省理工學院研究員布林維尼（Joy Buolamwini）研究發現臉部辨識軟體存在種族與性別不對等問題。

這曾促使微軟和IBM改進辨識軟體。亞馬遜去年公開批評其研究方法有問題，但許多專家力挺其研究，要求亞馬遜停止向警方銷售Rekognition服務。

布林維尼周三歡迎亞馬遜的決定，認為微軟也必須跟進IBM和亞馬遜的做法。

雖然微軟呼籲必須規範臉部辨識軟體使用來防止侵犯人權，但沒表示不向執法單位銷售辨識軟體。

(工商 )