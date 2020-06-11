台灣虎航5月開始客艙載貨，營收呈現近倍數增長，從4月的320萬元增至5月的612萬元，暑假擬出租客機給華信航空飛國內航線，金門縣觀光處長丁健剛點名希望被日本媒體譽為「千年一遇美女」的台灣虎航空姐Rita（高鈺雯）能首航金門，創造話題，台虎高階表示，高鈺雯雖然粉絲多，但也有負面消息，恐有不便。

據了解，擁有40多萬粉絲的Rita，公司內部曾經研究是否安排她擔任公司文宣或形象大使，但考慮她也做些業務，也有負評，公司希望挑個沒有爭議的人選，最後沒有選用。

台虎主要經營日本航線，因日本疫情遲遲未能獲得控制，公司目前僅東京與大阪每周各飛一班客運航班，原擬1月復飛首爾，卻因爆發梨泰院疫情而延後。公司4月因為旅客退票付出款項，營收降至低谷，5月合併營收仍較去年同期衰退99.18％，但月增率有91.23％，顯示開始進行客艙載貨航班資添營收。

台灣虎航現有11架A320客機已申請客艙載貨，並擬出租兩架客機給華信在暑假派遣，以提高營收，降低虧損。

(工商 )