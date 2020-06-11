「花系列」資深女星程秀瑛近年沈浸繪畫藝術，將於6月19日生日當天舉辦「藝色雙飛2020」程秀瑛創作首展，也是送給自己61歲生日大禮。11日記者會上老友趙樹海驚喜現身，讓程秀瑛又驚又喜，此外聊及當年演出《茉莉花開》戲裡她飾演大老婆，飾演小三的應曉薇和她搶戲裡老公張晨光，三角戀劇情宛如韓劇《夫婦的世界》，如今昔日「小三」應曉薇從政擔任台北市議員，兩人10多年沒碰面，特地送花給程秀瑛致意，讓她很是感動。

程秀瑛開畫展，老友趙樹海驚喜現身相挺。（固力狗娛樂提供）

程秀瑛16歲踏入演藝圈，至今超過40個年頭，她回憶當年拍攝「花系列」戲劇後收視率飆升，自己價碼更漲一倍，不過在20多歲時，毅然決然放棄如日中天的演藝工作，赴美國就讀世界前5強的紐約FIT藝術設計學院，當時媽媽非常反對，程秀瑛如今回想，「我的一生都在藝術裡，包括戲劇、時裝設計、畫畫等，在外人看來好像我跨越不同行業，但這些項目都被美術串聯起來，就一點都不奇怪了。」

程秀瑛和美籍老公「B先生」結婚5年，兩人是在美國透過朋友介紹認識，金牛座的老公個性屬文靜型，兩人個性相似，老公前一段婚姻有2個兒子。剛認識時老公並不知她是藝人，因開畫展辦記者會才知道。談及異國婚姻，程秀瑛坦言有很多挑戰，但兩人都有年紀，也很珍惜這段關係，不過剛結婚前兩年有吵過架，這次因疫情關係，從2月至今都沒見面，是分開最久的一次，透過網路視訊互報平安，老公也很替她開心。

程秀瑛6月19日生日當天舉辦「藝色雙飛2020」程秀瑛創作首展。（固力狗娛樂提供）

程秀瑛說到創作也須體力，有時靈感一來，一天畫8個小時甚至畫到半夜，平時透過健身、深蹲、伏地挺身、仰臥起坐鍛鍊體力，雖近期因疫情關係少運動，但今年61歲的她依舊維持163公分、51公斤，認為健康最重要。

(中時 )