6日高雄市長罷免案通過後，今(11)日是韓國瑜擔任高雄市長最後一天，當時罷免案確定過關後，韓國瑜出面致詞時憤恨不平地提到，有90%媒體和100%網軍遭到收買影響投票走向；陸軍退將、國民黨桃園市黨部副主委于北辰上節目對此卻說出「算客氣了」，讓謝震武和在場其他來賓都很驚訝。

于北辰昨(10)日在政論節目《新聞面對面》講到關於韓國瑜痛罵媒體抹黑一事，他認為無論誰看到投票結果93萬9090票同意，心裡都會嚇到，何況是被投票的人；他說大多數人早知道韓國瑜心裡有譜，但沒想到同意罷免票數會如此多，才會在致詞時對於被媒體抹黑很痛心，「我覺得他講出來他算客氣了，他第一時間講出這些話，我覺得他是經過修飾跟壓抑」。

節目主持人謝震武和其他來賓聽到于北辰的說法都相當驚訝，一臉不敢置信的樣子，而于北辰被問到接下來高雄市長補選，國民黨會派誰出站，他則說，「國民黨現在，是神仙去高雄選市長，現在都選不贏」。

于北辰昨(10)日在政論節目《新聞面對面》講到關於韓國瑜痛罵媒體抹黑一事。(影片/ 取自YouTube新聞面對面)

(中時電子報)