高雄市長韓國瑜遭到罷免後，將在明日卸任，並由行政院指派代理市長代行職責，目前行政院也確定將由高雄市府前祕書長楊明州出任代理市長。據悉，因為楊明州熟悉高雄、沒有鮮明派系色彩，同時也能避免其他人出任會造成市政停頓的問題，這讓他在眾多競爭者中脫穎而出。

韓國瑜被罷免後，在補選之前市長之位不能懸空，由誰出任代理市長，成為全國矚目的焦點。目前行政院已拍板，將由長期深耕高雄，歷經多任市長的楊明州出任。

據悉，有三個原因，讓楊明州成為次出任代理市長的大黑馬。第一，楊明州長期深耕高雄，在高雄任職長達36年，熟悉地方事務；第二，楊明州當過陳菊的副市長，也當過韓國瑜的秘書長，且沒鮮明派系色彩，連前總統陳水扁都認為他是藍綠都能接受的人選；第三，民進黨內部幾乎篤定由行政院副院長陳其邁出馬投入補選，因此由楊出任代理市長，可以避免掉如讓陳其邁擔任代理市長，還要一邊投入補選，可能會造成的市政停頓的問題。

(中時電子報)