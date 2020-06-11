台灣證券交易所公告108年(第六屆)「公司治理評鑑」，開發金控獲評為前5％之上市企業，主辦單位今頒獎表揚，開發金控代理總經理許道義代表受獎；許道義表示，榮獲這個獎項充分顯示開發金控近年來聚焦公司治理，追求永續發展，形塑成為企業文化的付出獲得肯定。

「公司治理評鑑」按維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等四大構面設計評鑑指標，開發金控以此為強化公司治理之目標方針，繼第三屆入選前5％後，本屆再次獲選。

開發金控去年設置公司治理主管，落實公司董事配置多元化，且女性董事比例達22％；為建立誠信經營之企業文化及健全發展，成立誠信經營委員會，定期向董事會報告並揭露運作情形；開發金控也成立資訊安全處，建立資訊安全風險管理架構，並於去年通過ISO 27001：2013 資訊安全管理系統（ISMS）驗證。

此外，凱基銀行與企業工會簽訂團體協約，促進勞資的和諧共榮，攜手強健永續經營體質，創造股東、企業與員工三贏的經營績效。

開發金控積極推動公司治理及永續發展，投入財務、智慧、人力、自然、社會關係等五大資本，執行企業永續治理、驅動永續金融、培育永續人才、促進永續環境以及共享永續價值等五大企業社會責任核心策略。

開發金旗下各子公司領先同業簽署「機構投資人盡職治理守則」；其中，中華開發資本為落實「責任投資原則｣及「永續發展目標」，已訂定「責任投資政策」，全面將ESG議題納入投資分析及決策過程，並以海外布局與加速國際化作為業務發展策略，帶動新一波業務成長動能。

開發金控表示，良好的公司治理應是董事會與管理階層以兼顧公司、股東、顧客、社會利益的方式，達成營運目標，協助企業管理運作，提供有效的監督機制，激勵企業善用資源，進而提升效率與競爭力。

開發金控於108年臺灣企業永續獎一舉奪下「創新成長」、「社會共融」與「氣候領袖」等三大領域之單項績效獎，凸顯開發金控近年投入創新育成、普惠金融與綠色金融的努力備受肯定，並同時獲頒「臺灣永續企業績優獎」及「企業永續報告金獎」。

此外，開發金控長期投入社會公益，子公司中國人壽、凱基銀行、凱基證券與中華開發資本都與回饋社會結合，實踐企業社會責任，同時透過中華開發文教基金會及凱基慈善基金會推動各項公益專案，如「我們班的小飛象」、「技藝職能獎學金」、「營養100分」等計畫，平衡城鄉差距、回饋社會，將企業影響力擴展到不同的社會階層，善盡企業社會責任。

(中時 )