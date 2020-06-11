中華電信11日在WSBL例行賽，有驚無險以68比62擊退台電，本季戰績5勝7敗，正式跟台元並列第2，電信贏球兩大功臣分別是拿23分、8籃板的主力中鋒黃湘婷，以及貢獻12分、8助攻與5籃板的主控潘姿吟，誇張的是，潘姿吟賽後第一句話就是，「我的三分球是湘婷教的！」

以常理來說，後衛的外線出手姿勢，通常都由同為後衛的教練或學姊教導，沒想到向來無厘頭的潘姿吟，竟然跑去跟主打中鋒的黃湘婷學習怎麼投三分球，令人不禁懷疑她是否開玩笑，「湘婷一直提醒我要告訴記者，她真的教我怎麼投三分球！」

原來是黃湘婷最近發現，潘姿吟之前三分出手的時候，雙手手肘都是張開的，「反正從以前就感覺她的出手姿勢不太對，出手的球也不會旋轉，所以才會要求她以後出手的時候，記得要把手肘夾緊，這學生很優秀，一點就通。」潘姿吟此役三分球投3中2。

提到本季首次開放觀眾進場的感受，潘姿吟不禁表示，「突然場邊有尖叫聲，真的很不習慣，也讓我有點緊張，幸好後來心想算了，才逐漸比較適應。」當記者跟她詢問，那些相當誇張的尖叫聲，其實都來自電信的學妹，她馬上說：「噓！不要講出來。」

電信總教練黃曉潔賽後表示，這場比賽會打這麼緊張，大概是想刺激票房，「畢竟難得開放觀眾了，比賽接近一點比較好看，你沒看到我都流汗了，應該算是嚇出一身冷汗。」至於周六遭遇台元的冠軍賽門票爭奪戰，黃曉潔說：「全力取勝！暫無心思去想國泰了。」

(中時 )