跨國金融機構在新冠病毒全球大流行期間，全球總動員投入資金、人力支持社區防疫相關工作，花旗集團總部所在的美國，率先投入超過6,500萬美元，花旗（台灣）銀行今（11）日表示，接棒這項公益行動，啟動「花旗台灣愛心加乘計畫」，號召全台逾4,000名員工，共同關懷弱勢家庭、失親兒及醫護人員，員工每捐贈一元，花旗台灣將相對捐出一元，讓愛心加乘放大。

花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻表示，台灣疫情現在稍有減緩，許多經濟困難家庭，仍然受到疫情影響，面臨收入銳減，連基本的溫飽與就學都出現問題，花旗台灣團隊於是結合財團法人基督教芥菜種會、財團法人台北市失親兒福利基金會，加上抗疫第一線的醫護人員後盾財團法人無國界醫生基金會，四方單位共同推動「花旗台灣愛心加乘計畫」。

財團法人基督教芥菜種會表示，有超過35％的弱勢家庭，因為疫情面臨減薪、無薪假甚至失業的狀況，使得家庭經濟陷入困境。花旗銀行此次除了募集緊急救難金，協助弱勢家庭度過難關，也透過170間社區食物銀行，提供「抗疫物資包」，內容包含米、麵條、罐頭、油、泡麵、肥皂等物資救助，讓有需要的家庭得以溫飽。

在台外商銀行全面跟進國外總行的救援行動，募集「抗疫物資包」成為最夯標的，星展銀行、匯豐銀行都由員工打包組裝，全數捐贈給弱勢族群，渣打銀行則連員工人人都有防災包（emergency kits），內有醫療物資及緊急食物補給，作為抗疫期間保護員工，客戶更滿意銀行的服務。

(工商 )