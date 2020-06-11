索尼音樂新人陳瑾緗（Allyson）推出首張專輯《不是我的靴Not My Sh**》11日舉辦發片記者會。身為高雄人的她，為圓音樂夢，獨自北上打拼，至今收入不穩定，曾欠過房租，甚至沒錢買熱水壺來泡泡麵，只好前後向阿嬤、父母借約30萬元來度日，她現希望多努力創作、工作賺錢還給家人，自信說：「我相信公司會幫我做紅的。」

她今年21歲，過去因想玩音樂，任性的決定休學後導致家庭革命，不過父母近年看到她在音樂上有成績，開始全力支持，談到家人，Allyson昨忍不住當場淚崩，感性：「媽媽都會叫我照顧自己，爸媽來台北找我，看到他們要回高雄時，我都會想哭。」

此外，她先前上節目宣傳時，被吳宗憲笑稱外型與孫淑媚相似，引起熱論，昨記者會上，孫淑媚到場力挺，還送上存摺，目前戶頭只有100元，孫淑媚說：「目前是兩個零，疫情的期間大家都最喜歡+0，相信Allsyon努力工作會不斷的+0。」Allsyon期待2人未來合作新歌。

陳瑾緗舉辦記者會。（索尼音樂提供）

(中時 )