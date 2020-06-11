魏如萱（娃娃）從歌手晉升老闆開創副業，2014年與陳建騏、好友合資開設「好多咖啡」，近來再度開新店「花室」，據悉店內花費6位數來精心打造，主要販售她曾推出過的熱門周邊商品，包括水壺、手工皂、香氛蠟燭、環保袋、徽章貼紙等，日前盛大開幕，娃娃表示店內所販售的東西，都是她用過的摯愛，打趣說：「這是雜貨店！」

她在2018年與老公隆宸翰迎來可愛的兒子「路易」，也有販售小孩的包屁衣、小被子等，吸引許多粉絲購入。對此，娃娃的經紀人Ivy表示娃娃從來沒想過要開店，也覺得創立品牌是遙不可及，當初成立「花室」是因為很多粉絲都對娃娃所用的的東西很有興趣，娃娃熱情的把喜歡的好物集合起來，分享給大家，不是以營利為目的，每樣商品的數量有限。

而娃娃先前時常在社群分享自己的畫作，11日開心表示萬芳很喜歡的她畫，主動想要購入收藏，讓她興奮得睡不著，娃娃說：「售出了第一幅的水彩畫『暮靄』，在石頭堆疊的其中有霧氣、有雲霞，我又是在傍晚時候創作的，所以取了這個名字。」並致謝：「萬芳阿姐，謝謝她獨特的眼光，我會繼續畫畫的。」

魏如萱（左）的畫作，日前被萬芳購入蒐藏。（摘自IG）

魏如萱近來開新店，凡事親力親為。（好多音樂提供）

(中時 )