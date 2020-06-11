敎育電台枕頭山轉播站員工疑因鋸樹不慎被壓傷，急救後不治。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

敎育電台枕頭山轉播站員工疑因鋸樹不慎被壓傷，急救後不治。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市敎育廣播電台位於關子嶺的枕頭山轉播站11日下午發生鋸樹不慎意外，一名陳姓技佐被樹幹壓傷，台南市消防局關嶺消防分隊救護車到場時，傷者已無呼吸心跳，經送柳營奇美醫院急救，下午3點25分傷重不治。

消防局119勤務中心11日下午1點40分獲報，台南白河區關嶺里水火洞教育電台有1名男子疑因鋸樹不慎，被樹幹壓傷。

救護人員到場時，發現該名40歲陳姓技佐無明顯外傷，但口吐鮮血，人已無呼吸心跳，經送往醫院急救還是不治。警方已報請檢察官相驗查明死因，消防局也通知台南市意外事故通報小組、教育部工程組到場，釐清事發原因。

消防局119勤務中心11日下午1點40分獲報，台南白河區關嶺里水火洞教育電台有1名男子疑因鋸樹不慎，被樹幹壓傷。

救護人員到場時，發現該名40歲陳姓技佐無明顯外傷，但口吐鮮血，人已無呼吸心跳，經送往醫院急救還是不治。警方已報請檢察官相驗查明死因，消防局也通知台南市意外事故通報小組、教育部工程組到場，釐清事發原因。

(中時 )